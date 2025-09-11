Cassano: "Ero convinto che Conte andasse alla Juve! Ricordate il mezzo abbraccio con De Laurentiis?"

Le Interviste  
Cassano: Ero convinto che Conte andasse alla Juve! Ricordate il mezzo abbraccio con De Laurentiis?

Antonio Cassano, ex calciatore oggi opinionista sportivo, ha parlato di Antonio Conte nel corso di "Viva el Futbol".

"Ero convinto che Conte sarebbe andato alla Juve, ero proprio convinto al 100%. Anche perché dopo la partita col Cagliari, durante la premiazione per lo scudetto, lui e De Laurentiis si erano mezzi abbracciati, ma non con quel calore... Invece è stato bravo il presidente e ha inciso anche il calore dei tifosi napoletani. A Napoli la gente ama la propria squadra, sono unici in Italia e a livello mondiale solo gli argentini sono come loro. De Laurentiis non è stupido e dopo aver fatto un disastro con Spalletti, visto che è un vincente, ha fatto di tutto per farlo rimanere. De Bruyne è stata la ciliegina sulla torta.

