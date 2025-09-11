Fiorentina-Napoli, l'agente Ancillotti a CN24: "Azzurri favoriti, sono la squadra da battere per due motivi"

Le Interviste  
Fiorentina-Napoli, l'agente Ancillotti a CN24: Azzurri favoriti, sono la squadra da battere per due motivi

Ancillotti commenta Fiorentina-Napoli

Ultime notizie Napoli - Stefano Ancillotti, agente sportivo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). 

“Fiorentina-Napoli? Test importante, vedo gli azzurri favoriti anche se la Fiorentina si è rinforzata molto sul mercato”.

Che Fiorentina bisogna aspettarsi? Si tratta di una squadra forte e sicuramente lotterà per un posto in Europa”.

Il Napoli con De Bruyne, sarà difficile affrontare più competizioni? Hanno fatto un mercato importante e c’è una rosa competitiva, non avrà grandi difficoltà nel corso della stagione”.

Napoli favorita per lo scudetto? Gli azzurri sono la squadra più forti del campionato e sono la squadra da battere. Rispetto alle altre big è la formazione che si è rinforzata di più, inoltre ha un allenatore come Conte che fa la differenza”.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
