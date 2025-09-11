Fiorentina-Napoli, l'agente Ancillotti a CN24: "Azzurri favoriti, sono la squadra da battere per due motivi"

Ultime notizie Napoli - Stefano Ancillotti, agente sportivo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

“Fiorentina-Napoli? Test importante, vedo gli azzurri favoriti anche se la Fiorentina si è rinforzata molto sul mercato”.

Che Fiorentina bisogna aspettarsi? Si tratta di una squadra forte e sicuramente lotterà per un posto in Europa”.

Il Napoli con De Bruyne, sarà difficile affrontare più competizioni? Hanno fatto un mercato importante e c’è una rosa competitiva, non avrà grandi difficoltà nel corso della stagione”.

Napoli favorita per lo scudetto? Gli azzurri sono la squadra più forti del campionato e sono la squadra da battere. Rispetto alle altre big è la formazione che si è rinforzata di più, inoltre ha un allenatore come Conte che fa la differenza”.