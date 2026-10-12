Villarreal-Napoli, Anguissa lavora a parte! Cinque assenti alla rifinitura, Allegri incontra Manna a bordocampo | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Seconda giornata di League Phase di Champions League con la sessione di allenamento del Napoli a Castel Volturno aperta alle telecamere per il primo quarto d'ora in vista di Villarreal-Napoli.

?Portieri al lavoro sul campo 3 di Castel Volturno con i preparatori, alle 11.13 i primi ad arrivare McTominay, Gilmour e Beukema. Via via tutti gli altri, tra cui Anguissa che ha avvolto attivazione con il gruppo e poi lavoro personalizzato in campo. Assente Alisson Santos così come Vergara, Favasuli, Olivera e Buongiorno, mentre in panchina presente il ds Giovanni Manna con il vice Antonio Sinicropi: durante il torello iniziale Massimiliano Allegri si intrattenuto con loro, e si è poi avvicinato al gruppo azzurro.