Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino parlando dell'addio di Osimhen in estate, torna ad accostare Ademola Lookman agli azzurri:

"Per un nigeriano che passa un altro che potrebbe arrivare. Il Napoli continua a lavorare sotto traccia per valutare le condizioni tali da arrivare a Lookman, 27 anni e 20 gol in questa stagione tra campionato e Champions League".