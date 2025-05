Napoli, idea Pio Esposito! Il Mattino: è nel mirino di Manna, a Parma c'era il suo agente

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela l'interesse degli azzurri per Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia di proprietà dell'Inter, che in quest'annata di Serie B ha segnato 17 reti, a 19 anni. Il quotidiano svela che:

"A Parma c'era anche l'agente Mario Giuffredi. Il procuratore di capitan Di Lorenzo, Politano e Marianucci (il 24enne difensore dell'Empoli può considerarsi un nuovo acquisto del club di DeLa) segue anche i tre fratelli Esposito originari di Castellammare di Stabia ma di proprietà dell'Inter. A Manna piace il 19enne Francesco Pio che sta facendo faville nello Spezia (17 reti per lui) e si sta giocando la promozione in massima serie ai play off".