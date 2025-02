Calendario Napoli-Inter a confronto: ecco tutte le partite, il 2 marzo lo scontro diretto

Serie A, via alla lotta scudetto tra Napoli e Inter! Arrivati alla 23esima giornata, le due squadre sembrano nettamente le più accreditate per la vittoria finale del campionato di calcio italiano. Un testa a testa nelle ultime quindici partite di Serie A, anche se i nerazzurri sono impegnati ancora sia in Champions League che in Coppa Italia.

Napoli-Inter, i calendari a confronto

Il calendario di Serie A è già delineato fino alla fine, mentre quelli di Coppa Italia e Champions League sono ancora in evoluzione. Ecco i calendari di Inter e Napoli a confronto, giornata dopo giornata, per seguire la lotta scudetto in tempo reale:

Partite della 24esima giornata

9 febbraio: Napoli -Udinese

-Udinese 10 febbraio: Inter-Fiorentina

Match della 25esima giornata

15 febbraio: Lazio- Napoli

16 febbraio: Juventus-Inter

Le gare della 26esima giornata

22 febbraio: Inter -Genoa

-Genoa 23 febbraio: Como-Napoli

Coppa Italia, quarti di finale

25 febbraio: Inter-Lazio

La 27esima giornata, lo scontro diretto tra Napoli e Inter che potrebbe essere decisivo, ecco data e ora della partita allo stadio Maradona:

2 marzo: Napoli-Inter

Champions League, andata degli ottavi di finale

4/5 marzo: partita da definire

Le partite della 28esima giornata (data e orario da definire)

9 marzo: Napoli -Fiorentina

-Fiorentina 9 marzo: Inter-Monza

Champions League, ritorno degli ottavi di finale

11/12 marzo: partita da definire

Serie A, 29esima giornata (data e orario da definire)

16 marzo: Venezia- Napoli

16 marzo: Atalanta-Inter

Le due gara 30esima giornata (data e orario da definire)

30 marzo: Napoli -Milan

-Milan 30 marzo: Inter-Udinese

I match alla 31esima giornata (data e orario da definire)

6 aprile: Bologna- Napoli

6 aprile: Parma-Inter

Gli incontri della 32esima giornata (data e orario da definire)

13 aprile: Napoli -Empoli

-Empoli 13 aprile: Inter-Cagliari

Le sfide della 33esima giornata (data e orario da definire)

20 aprile: Monza- Napoli

20 aprile: Bologna-Inter

34esima giornata, le due partite (data e orario da definire)

27 aprile: Napoli -Torino

-Torino 27 aprile: Inter-Roma

Partite Serie A 35esima giornata (data e orario da definire)

4 maggio: Lecce- Napoli

4 maggio: Inter-Verona

36esima giornata (data e orario da definire)

11 maggio: Napoli -Genoa

-Genoa 11 maggio: Torino-Inter

37esima giornata (data e orario da definire). Occhio al gemellaggio tra Inter e Lazio

18 maggio: Parma- Napoli

18 maggio: Inter-Lazio

Infine la 38esima e ultima giornata di campioanto (data e orario da definire). Il Cagliari è un acerrimo rivale del Napoli e farà di tutto per battere gli azzurri al di là degli obiettivi stagionali.