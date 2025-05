Osimhen tra Juventus e Man United, Il Mattino: lo scambio con Hojlund e l'offerta di Giuntoli

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino torna a parlare dell'addio di Osimhen in estate, e dei possibili scenari:

"Il mercato del Napoli sarà condizionato dall'operazione Osimhen. E chissà che Calenda (che ha gestito da tempo il bomber mascherato) non ne abbia parlato con Manna domenica sera al Tardini. Victor tornerà dal prestito al Galatasaray in Turchia soltanto per rifare le valigie e trasferirsi altrove. Il pressing della Juventus è sempre molto forte, Giuntoli è stato il suo mentore a Napoli e sarebbe disposto anche a chiedere alla vecchia signora un sacrificio notevole (la clausola rescissoria di 75 milioni vale soltanto per l'estero) per assicurarsi i servigi (e i gol) del centravanti nigeriano.

C'è più di un «ma», tuttavia. In primis la reticenza di De Laurentiis a trattare con il club bianconero a meno che non metta sul piatto della bilancia una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Resta poi da capire se Osi accetti il trasferimento all'ombra della Mole. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions dei bianconeri. Altrimenti c'è la Premier League, da sempre terra promessa per Victor seguito con attenzione tra gli altri dal Manchester United. Nelle fila dei Red Devils c'è Rasmus Hojlund (22) che gli inglesi vorrebbero usare come parziale contropartita tecnica. Il danese - che ha giocato in A con la maglia dell'Atalanta - piace al Napoli, ma il club azzurro vorrebbe scindere comunque le due operazioni".