Clamoroso, Klopp-Roma accordo raggiunto nella notte

Secondo La Stampa, il tecnico tedesco ha detto sì ai giallorossi. Intesa raggiunta dopo Roma-Milan. Un’indiscrezione destinata a scuotere il calcio italiano: Jürgen Klopp avrebbe accettato la panchina della Roma. A riportarlo è La Stampa, che racconta i dettagli di un accordo siglato alle 22:57 di domenica 18 maggio, pochi istanti dopo il fischio finale della sfida tra Roma e Milan. Il tecnico tedesco, inizialmente in parola con un altro club (non meglio identificato), avrebbe poi fatto marcia indietro per aprire concretamente all’ipotesi romanista. I primi segnali erano arrivati dal video diffuso dai Friedkin, proprietari del club capitolino, che molti avevano interpretato come un indizio sul futuro della panchina. Ora, l’indiscrezione rilanciata dal quotidiano torinese dà forza a quell’interpretazione e accende ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi.