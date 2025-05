Fiocco rosa in arrivo in casa Mertens! Perché sua moglie Kat ha ieri sera pubblicamente annunciato che lei e Dries aspettano una bambina: in arrivo una sorellina, insomma, per il piccolo Ciro. E dopo un figlio nato a Napoli, una figlia potrebbe nascergli in Turchia. Lo scrive proprio Kat via social, prima di postare tutte le immagini:

"Un campionato turco con una bimba concepita nella nostra amata Istanbul".

Ecco le foto!