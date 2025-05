Ipotesi festa scudetto, Il Mattino: quando si farà la sfilata del pullman scoperto? Spuntano due date

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino affronta il tema della riunione della prefettura in vista dell'ipotetica festa scudetto in città in caso di vittoria del Napoli. E sul bus scoperto, il quotidiano scrive:

"La sfilata dei bus sul lungomare con i giocatori a bordo tra due ali di folla non si farà venerdì sera, ma probabilmente il giorno dopo se non domenica. C'è unità di intenti tra tutte le parti Istituzionali e della Società su questo punto. Tuttavia, dopo - si spera - la sbornia di entusiasmo di venerdì, ammesso che il Napoli vinca, bisognerà rifare un massiccio piano per l'ordine pubblico. Cioè reperire personale e finanche le transenne".