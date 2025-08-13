Juanlu-Napoli, Moretto: "Nuovi contratti tra oggi e domani col Siviglia, azzurri convinti di chiudere: le ultime"

Calcio Mercato  
Juanlu-Napoli, Moretto: Nuovi contratti tra oggi e domani col Siviglia, azzurri convinti di chiudere: le ultime

Calcio mercato Napoli le ultimissime sul possibile passaggio in azzurro del terzino spagnolo Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli le ultimissime sulla trattativa Juanlu Sanchez-Napoli, dall'esperto mercato internazionale Matteo Moretto.

Juanlu-Napoli, gli aggiornamenti

"Azzurri fermi all'offerta di 17 milioni che il club andaluso aveva chiesto ufficialmente precedentemente. Gli spagnoli hanno rilanciato chiedendo 20 mln + 20% sulla futura rivendita, l'affare ora è in stand by ma non tramontata. Il Napoli continua a credere di poter chiudere facendo leva sulla volontà del giocatore, quest'ultimo dopo aver concluso l'accordo con il Napoli ha ribadito al suo club che o sarà il Napoli o resterà al Siviglia. Non vuole accettare un'altra destinazione al momento. Sono previsti nuovi contatti tra le parti tra oggi e domani ma entro Ferragosto avremo un'idea definitiva su come finirà questa storia. Ad oggi siamo muro contro muro

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top