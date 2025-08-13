Juanlu-Napoli, Moretto: "Nuovi contratti tra oggi e domani col Siviglia, azzurri convinti di chiudere: le ultime"

Calciomercato Napoli le ultimissime sulla trattativa Juanlu Sanchez-Napoli, dall'esperto mercato internazionale Matteo Moretto.

"Azzurri fermi all'offerta di 17 milioni che il club andaluso aveva chiesto ufficialmente precedentemente. Gli spagnoli hanno rilanciato chiedendo 20 mln + 20% sulla futura rivendita, l'affare ora è in stand by ma non tramontata. Il Napoli continua a credere di poter chiudere facendo leva sulla volontà del giocatore, quest'ultimo dopo aver concluso l'accordo con il Napoli ha ribadito al suo club che o sarà il Napoli o resterà al Siviglia. Non vuole accettare un'altra destinazione al momento. Sono previsti nuovi contatti tra le parti tra oggi e domani ma entro Ferragosto avremo un'idea definitiva su come finirà questa storia. Ad oggi siamo muro contro muro