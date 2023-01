Torinese tifoso del Napoli, torna allo stadio dopo 40 anni e si commuove! | VIDEO

Napoli-Juventus 5-1. Ieri sera noi di CalcioNapoli24 eravamo allo stadio Maradona e nel pre-partita abbiamo incontrato tantissimi tifosi napoletani che entravano sugli spalti.

Tra questi, non ci crederete, abbiamo incontrato anche un torinese tifoso del Napoli! Nonostante l'accento piemontese, questo tifoso di nome Rocco ci ha raccontato di essere da sempre tifoso napoletano e che ieri sera era tornato allo stadio dopo 40 anni!

Torinese tifoso del Napoli

Era la prima volta che vedeva il Maradona ristrutturato e non è riuscito a trattenere l'emozione. Il nostro Marco Lombardi ha scambiato due chiacchiere con lui nel pre-partita e si vede tutta la sua commozione per il ritorno allo stadio dopo 40 anni! Guarda il video del torinese tifoso del Napoli in allegato.