SSC Napoli: "Capolavoro rinascimentale! L'Enorme Bellezza, lo spettacolo di arte assoluta incanta l'Italia"

La SSC Napoli commenta la vittoria per 5-1 contro la Juventus sul suo sito ufficiale:

L'Enorme Bellezza. Lo spettacolo di arte assoluta incanta l'Italia. E' azzurro il colore dello splendore che parte dal cielo del Maradona e arriva ad illuminare ogni sogno nel cuore. Il Napoli batte la Juventus per 5-1 e tutto quello che viene da raccontare è la descrizione di un capolavoro rinascimentale. Osimhen, Kvaratskhelia, Rrahmani, Osimhen, Elmas. Scanditelo come un mantra che da stanotte si reciterà come un sonetto del Trionfo. La apre Victor con un tap in di testa dopo una spaccata di Kvara. Poi Osi ricambia il favore lanciando il talento georgiano verso il suo urlo liberatorio: 2-0! La Juve accorcia con Di Maria in chiusura di tempo. Ma appena si apre il sipario della ripresa, viene giù l'architrave del Maradona. Rrahmani gira di destro su azione d'angolo. Osimhen si arrampica nell'etere per la sua doppietta. E' passata da poco l'ora e siamo 4-1. Poi Elmas finisce il lavoro con una penetrazione che entra dritta nell'ovazione di un popolo innamorato. Da stasera i canoni dell'estetica calcistica hanno una N stampata come una scultura e una luce azzurra di straordinaria brillantezza. Questo è il Napoli, signori. L'Enorme Bellezza...