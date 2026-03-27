Napoli-Milan, c'è una brutta notizia per i tifosi rossoneri: vendita vietata per i residenti in Lombardia

Ultime notizie Napoli - Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli - Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie A 2025/2026, in programma lunedì 6 aprile 2026, presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Napoli, le seguenti prescrizioni:

divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia , ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione della società “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 19 marzo 2026;

, ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione della società “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 19 marzo 2026; vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della società AC Milan, non residenti nella Regione Lombardia;

Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 23 marzo e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.