CorSport - Accordo trovato per Zanoli, ora il Bologna spinge per chiudere subito

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a lasciare andare Alessandro Zanoli al Bologna che spinge per chiudere in tempi rapidi anche per una questione numerica, arrivano le ultime notizie dal Corriere dello Sport:

L’accordo con il Napoli per il trasferimento al Bologna di Alessandro Zanoli è stato trovato la settimana scorsa. I dirigenti rossoblù avevano raggiunto l'intesa sulla base di 5 milioni di euro più 1 di bonus e si aspettavano che il laterale destro sarebbe stato liberato non appena la società azzurra avesse trovato il suo sostituto, individuato in Juanlu del Siviglia. Sembrava solo una questione di ore. La volontà del 24enne nato a Carpi di vestirsi di rossoblù aveva fatto la differenza, perché a corteggiare Zanoli c'era anche l'Udinese che continua a volerlo e che sembra adesso aver pareggiato la proposta economica. Questo ulteriore inserimento potrebbe spingere il club di De Laurentiis a chiedere più soldi al Bologna e chissà che in questo rallentamento dell'operazione non abbiano inciso le divergenze che sono nate durante la trattativa per Ndoye, poi andato al Nottingham. Intanto però il Bologna attende con fiducia sviluppi per completare con Zanoli la propria difesa. Il problema fisico capitato ad Holm, però, potrebbe mettere un po' di fretta ai dirigenti rossoblù: il risentimento muscolare alla coscia sinistra sarà rivalutato in questi giorni, ma se lo costringesse ad uno stop di un paio di settimane salterebbe le prime due giornate di campionato. Il Bologna è dunque al lavoro anche alla luce di questa situazione.