CorSport - Accordo trovato per Zanoli, ora il Bologna spinge per chiudere subito

Rassegna Stampa  
ZanoliZanoli

Il Napoli è pronto a lasciare andare Alessandro Zanoli al Bologna che spinge per chiudere in tempi rapidi anche per una questione numerica, arrivano le ultime notizie dal Corriere dello Sport

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a lasciare andare Alessandro Zanoli al Bologna che spinge per chiudere in tempi rapidi anche per una questione numerica, arrivano le ultime notizie dal Corriere dello Sport:

L’accordo con il Napoli per il trasferimento al Bologna di Alessandro Zanoli è stato trovato la settimana scorsa. I dirigenti rossoblù avevano raggiunto l'intesa sulla base di 5 milioni di euro più 1 di bonus e si aspettavano che il laterale destro sarebbe stato liberato non appena la società azzurra avesse trovato il suo sostituto, individuato in Juanlu del Siviglia. Sembrava solo una questione di ore. La volontà del 24enne nato a Carpi di vestirsi di rossoblù aveva fatto la differenza, perché a corteggiare Zanoli c'era anche l'Udinese che continua a volerlo e che sembra adesso aver pareggiato la proposta economica. Questo ulteriore inserimento potrebbe spingere il club di De Laurentiis a chiedere più soldi al Bologna e chissà che in questo rallentamento dell'operazione non abbiano inciso le divergenze che sono nate durante la trattativa per Ndoye, poi andato al Nottingham. Intanto però il Bologna attende con fiducia sviluppi per completare con Zanoli la propria difesa. Il problema fisico capitato ad Holm, però, potrebbe mettere un po' di fretta ai dirigenti rossoblù: il risentimento muscolare alla coscia sinistra sarà rivalutato in questi giorni, ma se lo costringesse ad uno stop di un paio di settimane salterebbe le prime due giornate di campionato. Il Bologna è dunque al lavoro anche alla luce di questa situazione.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top