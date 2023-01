Inchiesta Juve, clamorosa scoperta di Report: Gravina sapeva tutto! Ecco le prove | VIDEO

Inchiesta Report su Rai 3: al centro delle indagini lo scandalo plusvalenze, il sistema Juventus e il coinvolgimento della FIGC.

Durante l'interrogatorio con i PM di Torino, Gabriele Gravina parla della mancata riforma del sistema e viene sollecitato sul tema delle plusvalenze fittizie e su quali siano stati le azioni della Federcalcio per aggirare questo fenomeno. Gravina rivendica la paternità delle prime indagini sportive sulla Juventus: "A questo tema io sono sensibile, tant'è che l'attività della Covisoc è originata da un mio report".

Clamorosa scoperta di Report

Tuttavia, secondo quanto scoperto da Report, Gravina sarebbe stato informato già nel settembre 2020 del fatto che la situazione delle plusvalenze irregolari stava per esplodere. A gennaio del 2021, la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche) consegna a Gravina un'analisi dei bilanci e delle operazioni mercato, analisi che riporta tutte le operazioni considerate sospette e la Juventus è la squadra che ne colleziona di più.

A quel punto - secondo quanto scoperto da Report - Gravina chiede un approfondimento e nel febbraio 2021 la Covisoc consegna in via informale le carte dell'analisi alla Procura federale sportiva. Nel frattempo, però, la Consob aveva già aperto altri fascicoli: il primo era sulla Roma, ma quello sulla Roma è finito in un nulla di fatto. Poi è venuto fuori quello sulla Juve.

Nel frattempo la Procura federale si è mossa lentamente all'inizio, poi nell'ottobre 2021 il presidente Covisoc manda alla Procura federale sportiva - questa volta in via formale - quindi le indagini subiscono un'accelerazione, ma con oltre un anno di ritardo.