Romano: "Elmas ha dato priorità al Napoli, vuole tornare in azzurro! Riflessione Manna-Conte, il motivo"

Calciomercato SSC Napoli, riflessione in corso su Elmas: il macedone ha dato priorità agli azzurri, sì al ritorno

Calciomercato NapoliFabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha parlato del mercato azzurro via Youtube, soffermandosi sul nome di Elmas:

Elmas Napoli, gli aggiornamenti

"Il Napoli lavora su diverse piste, intanto su Elif Elmas è importante chiarire la presa di posizione forte del giocatore: non ha dato solo un gradimento, ha dato disponibilità totale al Napoli, Elmas tornerebbe a Napoli super volentieri ed è legatissimo a città e squadra. Ora è il Napoli che deve decidere che tipo di giocatori prendere, dopo l'addio di Raspadori. Il Napoli sta facendo delle valutazioni, il Lipsia aspetta perché ha dato apertura alla trattativa. Elmas ha dato priorità al Napoli, deciderà il club azzurro se affondare il colpo oppure no".

Elmas esulta col Napoli
