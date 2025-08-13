Libero: rivoluzione Pressing, via De Maggio e Auriemma! Tagliato anche un noto volto nazionale

Si prepara una piccola rivoluzione a "Pressing", il programma televisivo di approfondimento calcistico in onda sulle reti Mediaset. Stando a quanto riferisce Libero Magazine la trasmissione starebbe preparando un parterre tutto nuovo per la nuova stagione, che però non vedrà più riconfermati i napoletani Raffaele Auriemma e Valter De Maggio, ospiti ricorrenti a Pressing. Con loro dovrebbe lasciare anche Ivan Zazzaroni. Si legge su Libero Magazine:

Dal programma sparirebbero così i giornalisti napoletani: una scelta a dir poco curiosa per una big, soprattutto considerando lo Scudetto centrato dal Napoli lo scorso anno sotto la guida di Antonio Conte.

Confermati invece Massimo Callegari e Monica Bertini in conduzione, così come gli opinionisti Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini. A loro dovrebbe aggiungersi anche l'ex portiere Emanuele Viviano, ora volto noto su Twitch.