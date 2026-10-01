Germania-Serbia 2-0, solo panchina per Vanja Milinkovic-Savic

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Sconfitta per Milinkovic Savic in Nazionale

La Serbia cede il passo alla Germania nella sfida valida per la UEFA Nations League, con i tedeschi che si impongono con il punteggio finale di 2-0.

90 minuti in panchina per Milinkovic-Savic

Nonostante il risultato negativo per la propria selezione, l'estremo difensore del Napoli Vanja Milinkovic-Savic è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti dell'incontro.

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