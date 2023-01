Vidigal: "Mario Rui pensa calcio, Kvara immarcabile! Vietato sottovalutare la Coppa Italia"

Jose Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss:

"Sono tifoso del Napoli. Mario Rui è uno che pensa calcio e per vincere trofei servono calciatori come lui.

Anguissa ha preso tante botte ma ha tanta forza e caratteristiche importanti che intimoriscono gli avversari.

Il Napoli ha bisogno di continuità e Spalletti ha trovato calciatori che riscecono ad avere fisicità, quantità abbinata a tanta qualità.

Kvara è imprevedibile ed è immarcabile. Forte tecnicamente e lavora per la squadra come fanno tutti i suoi compagni. La strada è lunga e non bisogna pensare individualmente, ma Spalletti non permetterà mai che accada.

Se sottovaluti la Coppa Italia dai un messaggio sbagliato all'ambiente. Se invece rimani sempre concentrato mandi alle rivali un messaggio importante".