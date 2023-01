Plastino: "La conferma di Nicola è la cosa più pericolosa per il Napoli"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Forse il problema del Napoli ieri sera è stato schierare molte seconde linee tutte insieme. Sono convinto che l'allenatore avesse messo in preventivo le difficoltà. Forse non ha pensato all'eliminazione. Certo se proprio doveva presentarsi una negatività a questa squadra meglio che si sia verificata ieri sera piuttosto che in Champions o in campionato. Va detto pure che mentre il Napoli ha giocato una partita sottotono, la Cremonese ha giocato la partita dell'anno. Per la prossima partita, contro la Salernitana, la conferma di Nicola è la cosa più pericolosa per il Napoli perché l'allenatore stimolerà i suoi dopo la sconfitta di Bergamo. Potrebbe dire loro che la grande possibilità di dimenticare gli 8 gol è battere il Napoli».