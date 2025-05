Pedullà annuncia: "La prossima settimana Conte comunicherà l'addio a De Laurentiis: ecco il nome in pole per il Napoli"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul suo canale ufficiale Youtube ha dichiarato che la storia di Antonio Conte a Napoli sarebbe praticamente ai titoli di coda:

"Per quanto riguarda Conte possiamo dire che è il candidato numero 1 per il futuro della Juventus. Una data chiave sarà il 15 giugno, dove ci saranno le decisioni di John Elkann. De Laurentiis si è cautelato con Max Allegri, incontrato pochi giorni fa a Roma. Le alternative per la Juventus sono flebili come Mancini e Pioli. La prossima settimana Conte e De Laurentiis parleranno ed il tecnico comunicherà al presidente azzurro che ci sono pochi margini per continuare. Si potrebbe dire “Ma De Laurentiis potrebbe tenerlo fermo?”, ma con i contratti così onerosi dubito lo possa fare perché sarebbe un danno a sè stesso. Salvo ripensamenti di Conte, perció ad oggi attendiamo, la storia col Napoli va verso la fine".