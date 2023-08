Milan, Chukwueze: "Pioli mi ha convinto a firmare, sono qui per vincere lo Scudetto"

Samuel Chukwueze si è presentato ufficialmente in conferenza stampa ai tifosi del Milan. Ecco le sue parole riportate da Gianluca Di Marzio: "Sono stati fantastici fin da quando sono arrivato. Quando ero in Nazionale mi inviavano su Instagram dei video chiedendomi quando avrei firmato. Quando c'è questo amore dei tifosi un giocatore è disposto a fare qualsiasi cosa. Quando sono arrivato all'areoporto c'erano un sacco di tifosi che mi acclamavano. Li ho capito la realtà del club in cui ero arrivato. Poi qua ci sono un sacco di giornalisti, anche nel centro sportivo a differenza del Villarreal che è una società piccola".

Chukwueze poi ha parlato di Pioli: "Mi ha chiamato la prima volta dicendomi che qua avrei giocato. Mi ha detto tutto quello che si aspetta da me a livello tattico. Mi ha motivato molto la chiacchierata con lui ed è quello che mi ha spinto a firmare qui. Ho creduto molto nel suo progetto, ci vorrà un po' di pazienza perché siamo in tanti nuovi ma col tempo vinceremo la Serie A".