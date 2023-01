Mediaset, Balzarini: "La Juve vuole il ritorno di Del Piero, c'è una deadline per la decisione. Il non gioco di Allegri? Ha comunque portato molti trofei"

Gianni Balzarini, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Terzo tempo in onda su Tele A:

“Per la Juventus oggi inizia una nuova era, finisce quella di Agnelli. Si insedia questo nuovo CDA con l'ingresso di nuove figure sportive: l'idea è Del Piero che deciderà per il si o no entro la fine del mese. Siamo nella fase delle richieste in questo momento, ma la richiesta di rinvio a giudizio non è una condanna. Lo sarà la sentenza finale. Il non gioco di Allegri? Ha comunque portato molti trofei per diversi anni”.