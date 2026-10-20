Cruciani: "I critici di De Laurentiis dovrebbero vergognarsi: Napoli non troverà mai più un presidente come lui"

Giuseppe Cruciani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del podcast Numer1 sul Napoli:

"La squadra ha dei limiti ma tutti se la prendono col mercato di De Laurentiis. I critici, a Napoli, di De Laurentiis si dovrebbero vergognare. Dovrebbero baciare i piedi a De Laurentiis. Ogni metro che fa De Laurentiis, dovrebbe esserci uno stuolo di giornalisti e tifosi napoletani che gli baciano il culo, non troveranno mai più un presidente come lui. Ora criticano il mercato ma non era un mistero, l'anno scorso ha sbagliato il mercato ma succede, capita a tutti. Questa critica nei confronti del mercato mancato è ridicola, tutti sapevano che avrebbe fatto poco mercato".