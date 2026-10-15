Lo Monaco: "De Bruyne è scomparso? È normale, aveva giocato tre giorni prima novanta minuti"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Pietro Lo Monaco:

"Preoccupante la sconfitta contro il Villarreal? Fino ad un certo punto. Il primo tempo ha retto, nel secondo tempo ha avuto un cedimento fisico. Con quei piccoletti che ti mettono con il sedere per terra ha sofferto più del lecito. Ha perso una partita che grazie ad un problema di condizione fisica generale è venuta meno. Il Napoli è venuta sulle gambe. Una sconfitta per come maturata e visto in campo, si poteva evitare.

Secondo me è un problema fisico, De Bruyne è scomparso. È normale, aveva giocato tre giorni prima novanta minuti. Il problema è di tenuti. Il secondo gol del Villarreal è difficilmente ripetibile, il primo un grandissimo errore di Politano. Aveva pressione dell'uomo e l'altro che si è messo tra possessore di palla e portiere, provocando l'errore di Politano. Gli episodi hanno condannato il Napoli.

Cosa c'è da salvare da questa partita? Io non faccio il giudice, il Napoli ha fatto una scelta societaria. Ha usato la stessa rosa dell'anno precedente. Chi si era messo in testa che il Napoli concorresse per il titolo italiano e che in Champions avesse fatto una passeggiata, non ha questa forza. Il Napoli a Venezia vince e staremmo a vedere poi quello che succede dopo. Il Napoli ha spessore. McTominay nel primo tempo sembrava volesse mangiarsi il Mondo, nel secondo è sparito.

Quanto tempo servirà per trovare equilibrio a questo Napoli? Allegri ha fatto una scelta, quella di giocare con tanti giocatori in attacco. De Bruyne è un giocatore d'attacco, McTominay idem, anche gli esterni. Far giocare tutti questi insieme non è semplice. Bisogna dare coperture e per questo Allegri si è inventato la difesa a tre. Il Villarreal ha già una squadra assodata, con un 4-2-3-1 e tanti giocatori offensivi. Ma ha equilibrio. La coperta rischia di essere sempre corta. Non ci sono le condizioni per cui il Napoli lotti con prepotenze per lo Scudetto"