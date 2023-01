Kvaratskhelia, il papà: "Felice che mio figlio giochi nel club di Maradona. Che emozione vedere tanti georgiani in Napoli-Juve"

Calcio Napoli - Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media georgiani. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Ecco le parole rilasciate da Badri Kvaratskhelia:

"Sono molto contento che siano venuti così tanti tifosi dalla Georgia ad assistere alla gara tra Napoli e Juventus. Ero molto felice quando vedevo la bandiera georgiana allo stadio. Sembrava di essere in Georgia. Quando sei al Maradona e guardi il calcio, penso no ci sia cosa più bella. Sono molto felice che mio figlio Khvicha giochi nel club dove è stato Diego. Siamo arrivati a Napoli lo scorso 27 dicembre, abbiamo festeggiato insieme il Capodanno con tutta la famiglia. Stiamo facendo del nostro meglio per aiutarlo"