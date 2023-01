Inter, Mkhitaryan: "Domani dovremo fare come contro il Napoli: anche noi siamo una squadra forte"

Henrikh Mkhitaryan ha parlato in conferenza stampa prima della Supercoppa contro il Milan.

L'Inter si gioca il primo trofeo stagionale, come ci arrivate?

"Siamo arrivati qui, siamo pronti per lavorare ancora in allenamento ed essere pronti. Faremo del nostro meglio, sappiamo che non sarà facile ma dovremo fare il massimo, come è successo con Napoli e Barcellona. Affronteremo una squadra forte, ma anche noi siamo forti".

Il derby che vi aveva mandato un po' crisi cosa ha cambiato in voi?

"Penso che abbiamo sfidato il Milan in un momento in cui non eravamo al top e abbiamo avuto alcune difficoltà. Dopo quella gara abbiamo giocato diverse gare contro squadre forti e abbiamo vinto, alcuni esempi sono appunto Napoli o Barcellona".