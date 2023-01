Calcio Napoli - Gaetano Fontana ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Pronunciare la parola scudetto è difficile, bisogna credere in quello che sta facendo il Napoli. il calcio come nella vita può presentarti qualcosa di imprevisto e imprevedibile fermo restando che vedere il Napoli giocare è una goduria per chi ama questo sport. C'è solo da ammirare il lavoro che sta facendo Spalletti e la sua squadra".