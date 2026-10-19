Esonero Allegri? Ugolini: "Il Napoli pensa negativo, riflessioni in corso"

Ultimissime sull'esonero di Allegri dal Napoli. Ci sono aggiornamenti importanti che arrivano da Massimo Ugolini di Sky Sport che racconta quella che è la situazione in casa Napoli dopo un avvio di stagione deludente.

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli non sarebbe ancora in discussione, ma altri risultati negativi potrebbero cambiare lo scenario. A fare il punto sulla situazione dell'allenatore azzurro è stato Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, intervenuto durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8.

Napoli, Allegri a rischio esonero: cosa ha detto Ugolini

Le parole di Ugolini delineano uno scenario da monitorare con attenzione. Al momento non ci sarebbe una decisione già presa sul futuro di Allegri, ma la dirigenza starebbe valutando anche le possibili alternative nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare:

"Esonero Allegri? Il gruppo è fortemente con Allegri, cosa che è in discontinuità rispetto a quando c'era Garcia. Dovessero arrivare altri due risultati negativi, sicuramente una riflessione la società la farà. Anzi, la starà già facendo perché bisogna pensare negativo. Difficile non possa pensare di trovare una soluzione alternativa se dovessero arrivare altri due risultati negativi".