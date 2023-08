Di Napoli: "Osimhen, situazione pericolosa da risolvere subito. Un azzurro può diventare un top"

Notizie Calcio Napoli – L’ex azzurro, Arturo Di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Rinnovo Osimhen? Credo che sia di vitale importanza per determinati equilibri, è fondamentale che attorno a Osimhen si costruisca la squadra, tenere un giocatore del suo calibro a scadenza è molto pericoloso perché diminuisce la forza contrattuale del Napoli verso il giocatore.

Spalletti ha fatto un grande lavoro su di lui, i risultati sono quelli che ti identificano come campione ma è straordinario anche quello che ha fatto su Lobotka rendendolo un giocatore straordinario, per essere un leader devi avere rispetto dei compagni. Lui pretende il massimo da sé stesso e dagli altri. Spalletti lo ha migliorato anche nell’aspetto tattico, ora è funzionale anche alle esigenze della squadra. Se fai bene a Napoli, vista la passione che la città ti dà, ti fa vivere 5 anni in uno. Osi è un top player e vale quel prezzo.

Simeone? Nell’economia di una stagione avere un giocatore come lui è di vitale importanza per una squadra. Ha capito il suo ruolo ma ciò non significa che lui sia meno importante, anche qui Spalletti ha fatto un lavoro straordinario. Giocatori come lui sono fondamentali perché non sempre i top riescono a rendere allo stesso modo. Il Napoli ha vinto lo scudetto anche grazio a loro, con giocatori che hanno saputo ovviare all’assenza dei big quando serviva.

Raspadori più coinvolto quest’anno? Il fatto che il Napoli lo abbia rinnovato significa molto, è un giocatore duttile che rompe gli equilibri, riesce a trasformare la fase difensiva in offensiva e crea superiorità numerica. Può fare il falso nove ma anche l’esterno o la seconda punta, è un giovane straordinario con ampi margini di crescita. Può diventare fondamentale come Lobotka”.