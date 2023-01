De Maggio: "Non bisogna far drammi per l’eliminazione dalla Coppa Italia! Bereszynski ha deluso, ma..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il titolo della puntata di oggi è nessun dramma, nessun dorma. Non bisogna far drammi per l’eliminazione dalla Coppa Italia, nonostante il flop di ieri sera con la Cremonese. Ovviamente non bisogna fare drammi, bisogna analizzare tutto: qualcuno parla del turnover eccessivo, vengono date responsabilità a Spalletti o all’atteggiamento non giusto. Purtroppo adesso non c’è rimedio, ma non bisogna dormire: serve far tesoro di questa sconfitta perchè a certi livelli nulla è facile. Bereszynski ha deluso, ma bisogna dargli le attenuanti del caso”