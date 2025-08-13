CorSport - In 48 ore si può chiudere Juanlu Sanchez, arriva una nuova offerta al Siviglia

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole chiudere per Juanlu Sanchez ma non è facile con il Siviglia che continua a chiedere 20 milioni e con il club azzurro che è fermo a 17 al momento per il terzino destro perché sa del bisogno del club spagnolo di dover fare cassa e vendere. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport:

Per finire continua il momento di impasse sul fronte Juanlu Sanchez, 21 anni, il terzino destro che il Siviglia continua a valutare 20 milioni. Tra l'altro, gli andalusi trattano con il Leverkusen la cessione di Badé: 30 milioni, ossigeno puro per le casse e un ostacolo in più sulla strada di Juanlu. Il Napoli non si muove dall'offerta di 17: i club si sono dati ancora 48 ore. Bloccata la cessione di Zanoli al Bologna. Anche l'Udinese s'è rifatta viva.

