CorSport - Raspadori equivoco tattico nel Napoli, ecco perchè ha scelto l'Atletico Madrid

Calciomercato Napoli - Ieri è arrivata l'ufficialità della cessione di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid, con il Napoli che incassa circa 26 milioni (bonus compresi).

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport sull'addio di Raspadori:

"Raspadori, in questi anni, è rimasto suo malgrado intrappolato in una sorta di equivoco tattico: è un attaccante puro, adora agire da centravanti o a ridosso della punta come accade in Nazionale, ma il Napoli ha giocato quasi sempre con il 4-3-3 e lui ha prima dovuto convivere con Osimhen e Simeone e poi con Lukaku e Simeone. Quando Conte ha cambiato sistema e Jack ha cominciato a fare quel che sa fare meglio, cioè a febbraio, ha marchiato col suo fuoco la cavalcata scudetto. Facile: 5 gol e un assist cruciali in 13 partite; 9 dal 1'. Da luglio, il tecnico lo ha provato da mezzala offensiva: una metamorfosi tattica nelle sue corde, ma pur sempre radicale. L'offerta dell'Atletico, e la voglia di trovare più continuità a 25 anni, hanno fatto il resto. E adios".