Elmas-Napoli, Repubblica: Manna tenta il colpo in prestito, sì di Conte! Elif non vede l'ora

Calcio Mercato  
Elmas-Napoli, Repubblica: Manna tenta il colpo in prestito, sì di Conte! Elif non vede l'ora

Calciomercato SSC Napoli, Elmas è un'ipotesi concreta: Manna prova a prenderlo in prestito, sì di Conte all'affare

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dell'ipotesi Elmas e sottolinea: "Piace a Conte: trattativa avviata". Ecco cosa si legge dal quotidiano:

"C’è un retroscena: a gennaio scorso sarebbe già tornato volentieri al Napoli, ma il tesseramento non è stato possibile perché il 25enne macedone ha lo status di extracomunitario. Il club azzurro aveva esaurito gli slot e quindi non ha potuto prenderlo. L’idea, però, non è mai tramontata. Il diesse Manna ha seguito l’evoluzione della trattativa tra il Lipsia e il Torino che non hanno trovato l’accordo. Il Napoli ci sta seriamente pensando per garantire a Conte un esterno offensivo tattico. Elmas a dire il vero è molto di più: può giocare nel tridente offensivo (lo ha fatto spesso con Spalletti), ma anche da mezzala a centrocampo e addirittura da seconda punta, come gli capita spesso in nazionale. Elmas, dunque, stuzzica molto. Il diretto interessato vorrebbe indossare nuovamente l’azzurro e ha detto sì all’ipotesi di un clamoroso trasferimento. È andato via a gennaio 2024 ma ha lasciato un ricordo importante anche tra i tifosi. Resta da capire la fattibilità dell’operazione: il Napoli sta provando a prenderlo in prestito, ipotesi che il Lipsia finora ha escluso. Il club tedesco lo ha pagato 25 milioni nell’estate 2024, quindi bisognerà lavorare ancora per trovare la giusta soluzione e magari attendere ancora".

Elif Elmas col Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top