Calciomercato Napoli, Il Mattino: budget di più di 60 milioni ancora da spendere, ecco in quali ruoli

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive delle strategie di mercato degli azzurri, con Conte-Manna:

"Il Napoli ha fascino, disponibilità e prestigio. Tutto vogliono vestire la maglia azzurra. Ed è per questo che ora, a ridosso del Ferragosto, bisogna fare delle valutazioni precise. Per prima cosa il budget: ci sono almeno altri 50-60 milioni da spendere. Forse qualcosa in più tenendo in conto l'addio di Raspadori. Le idee di Conte e De Laurentiis parlano di un terzino destro, un centrocampista e un esterno offensivo ma nulla li obbliga a cambiare strategia".