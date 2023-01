Da Salerno - Tanti i dubbi per Nicola, scelte obbligate in difesa

I colleghi di Tuttosalernitana.com parlano di tanti dubbi per Davide Nicola in vista della partita contro il Napoli:

"Dubbi di formazione per la Salernitana a tre giorni dal derby col Napoli. Mister Nicola potrebbe confermare il tridente visto ad inizio gara con l'Atalanta e nel secondo tempo di quella col Torino ma potrebbe anche ritornare al classico 3-5-2. Scelte quasi obbligate in difesa viste le assenze di Fazio e Bronn per infortunio. Rientrerà dal primo minuto Norbert Gyomber così come Flavius Daniliuc, che ha scontato il turno di squalifica. A sinistra potrebbe esserci Pirola. Pochi dubbi anche sulle corsie esterne, dove ci saranno Bradaric e Candreva, a meno che non arrivi qualche novità dal mercato. Incognita invece per centrocampo e attacco. Dipenderà dallo spartito tattico che vorrà utilizzare il tecnico piemontese. Tra le opzioni c'è quella di utilizzare Bohinen a centrocampo, Vilhena potrebbe ancora essere schierato sulla trequarti dietro una o due punte o ritornare nel ruolo di mezzala, scalpita anche Bonazzoli. Tra gli attaccanti sembra certo del posto solo Boulaye Dia".