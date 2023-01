Lozano out in Napoli-Cremonese di Coppa Italia: il motivo

Ultime notizie Coppa Italia - Tornano subito in campo gli uomini di Luciano Spalletti, che sfideranno la Cremonese in coppa. Napoli-Cremonese è infatti l'ottavo di finale di Coppa Italia che avrà luogo allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, domani sera: ore 21:00, martedì 17 gennaio 2023. Ma quale sarà l'undici titolare dei partenopei nella prima uscita stagionale in coppa? Un'assenza è certa fra i partenopei.

Lozano out in Napoli-Cremonese di Coppa Italia

Infatti, Hirving Lozano salteràNapoli-Cremonese e chiaramente non sarà convocabile per il match di Coppa Italia. Il motivo? Ha da scontare una squalifica proprio in coppa nazionale. Lo scorso anno, infatti, il Napoli chiuse in nove uomini la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Oltre a Hirving Lozano, anche Fabian Ruiz venne squalificato nel match del Maradona in cui gli azzurri vennero eliminati dinanzi al proprio pubblico. Per questo motivo, Hirving Lozano dovrà scontare quel turno di squalifica proprio contro la Cremonese. Tornerebbe a disposizione, in caso di passaggio del turno, per il match contro la Roma.