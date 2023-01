Coppa Italia, Napoli-Cremonese: giocano le riserve! Titolari anche Sirigu, Demme e Bereszynski

Il Napoli torna in campo martedì 17 gennaio 2023 alle ore 21:00, appuntamento allo stadio Maradona per la partita di Coppa Italia contro la Cremonese, ottavo di finale e scontro diretto valido per il passaggio del turno.

Napoli Cremonese

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino anticipa le scelte di Spalletti per la sfida infrasettimanale: l'allenatore del Napoli è intenzionato a far riposare i "titolarissimi" e schierare in campo chi ha giocato di meno.

Stiamo parlando in primis di Diego Demme: "dovrà dimostrare di essere il vice Lobotka". Con lui spazio anche a Giovanni Simeone, chiamato a non far rimpiangere Osimhen. In difesa sarà l'occasione dell'esordio con la maglia del Napoli del nuovo acquisto Bereszynski. Con loro spazio tra i titolari anche a Sirigu, Ndombele e Raspadori.

Ci si aspetta che tutti loro partano titolari in Napoli Cremonese di Coppa Italia