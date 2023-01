Tabellone Coppa Italia 2022: date Ottavi di Finale e dove vederla

Coppa Italia tabellone 2022. E' tutto pronto, si entra nel vivo della competizione di Coppa Italia. Per vedere il Napoli e le altre big del calcio italiano bisognerà aspettare gli Ottavi di Finale che si giocheranno a breve a gennaio.

Coppa Italia in Tv: dove vedere le partite oggi

Coppa Italia in tv e streaming per vedere le partite oggi da programma per la Coppa Nazionale. Tabellone Coppa Italia 2022, Ottavi di Finale, dove vedere le partite? Sarà possibile seguire le partite in Tv grazie a Mediaset e anche sui canali streaming. I canali di riferimento in Tv della Coppa Italia sono:

Italia 1;

Canale 20;

Mediaset Infinity.

Date Coppa Italia 2022/23

Partite Coppa Italia oggi. Queste le date della Coppa Italia dagli Ottavi di Finale fino alla finale di Roma.

Date Ottavi di Finale Coppa Italia 2023 - Mercoledì 11 gennaio, mercoledì 18 gennaio 2023

Inter-Parma: 10 gennaio 2023 ore 21:00

Milan-Torino: 11 gennaio 2023 ore 21:00

Fiorentina-Sampdoria: 12 gennaio 2023 ore 18:00

Roma-Genoa: 12 gennaio 2023 ore 21:00

Napoli-Cremonese: 17 gennaio 2023 ore 21:00

Atalanta-Spezia: 19 gennaio 2023 ore 15:00

Lazio-Bologna: 19 gennaio 2023 ore 18:00

Juventus-Monza: 19 gennaio 2023 ore 21:00

Tabellone Coppa Italia 2022

Calendario Coppa Italia oggi: partite e risultati

Partite Coppa Italia, si torna in campo con la competizione Nazionale che porterà alla finale Coppa Italia a Roma il 24 maggio 2023. Queste le partite che si sono giocate per il turno dei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia:

Martedì 18 ottobre

Genoa-Spal 1-0

Torino-Cittadella 4-0

Mercoledì 19 ottobre

Spezia-Brescia 3-1

Parma-Bari 1-0

Udinese-Monza 2-3

Giovedì 20 ottobre

Cremonese Modena 4-2

Sampdoria-Ascoli 9-8 dcr

Bologna-Cagliari 1-0

Date Coppa Italia 2023

Date Quarti di finale Coppa Italia 2022/2023 - Mercoledì 1° febbraio 2023

Data semifinali Coppa Italia 2022/2023 - Mercoledì 5 aprile 2023 (andata), Mercoledì 26 aprile 2023 (ritorno)

Finale Coppa Italia (Stadio Olimpico Roma) - Mercoledì 24 maggio 2023