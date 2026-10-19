Vigilia Napoli-Bodo Glimt, a Castel Volturno con Allegri c'è un altro classe 2009: nome e ruolo

Dopo la presenza di Luigi Riccio alla vigilia della sfida contro il Frosinone, c'era oggi un nuovo classe 2009 agli ordini di Max Allegri a Castel Volturno. Nel corso dell'allenamento di rifinitura di Napoli-Bodo/Glimt, ad allenarsi con gli azzurri in prima squadra, c'era infatti un 17enne.

Napoli: Pengue s'allena in prima squadra

Nato il 13/05/2009, l'attaccante Salvatore Pengue (Sasy, per gli amici e i compagni) era oggi a Castel Volturno agli ordini di Max Allegri alla vigilia della sfida al Bodo/Glimt, complici le assenze in attacco che stanno colpendo la rosa dei partenopei (anche Alisson va ko).

Salvatore Pengue è subentrato anche in Villarreal-Napoli di UEFA Youth League e in questo inizio di stagione sta giocando per mister Nocerino in Primavera. Titolare contro il Pisa e subentrato contro l'Ascoli in Primavera 2, sarà anche domani in campo con gli azzurrini: Sasy Pengue risulta infatti fra i convocati di Antonio Nocerino per Napoli-Bodo/Glimt di UEFA Youth League. Intanto, oggi, la gioia di allenarsi coi big:

Salvatore Pengue a Castel Volturno

Il Napoli Primavera affronta domani il Bodo/Glimt per la terza giornata di Youth League, il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 14. Ecco la lista dei convocati di Nocerino: