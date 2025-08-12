Champions League 2025-2026, via ai play-off! Ecco le 16 squadre qualificate

UEFA Champions League 2025-2026, via ai play-off! Si sono giocate tutte le partite di ritorno del terzo turno preliminare di Champions e dunque si è completato il quadro delle 16 squadre qualificate ai play-off di Champions. Le 8 squadre che vinceranno i play-off saranno tra le possibili avversarie del Napoli nel girone unico.

Di seguito le partite dei play-off d'andata in programma per il 19 e 20 agosto. Gare di ritorno il 26 e 27 agosto.