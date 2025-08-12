Scudetto Napoli, Paolantoni: "Ecco cosa farò a ferragosto"

Dopo la sfilata senza veli in strada del 2023, questa volta dovrÃ pagare pegno a ferragosto:Â Francesco PaolantoniÂ dovrÃ mantenere la promessa fatta aÂ "Che Tempo Che Fa",Â programma di Fabio Fazio, lo scorso maggio, quando aveva garantito allo stesso che in caso diÂ scudetto al NapoliÂ avrebbe pagato pegno. Come era successo nel 2023, quando PaolantoniÂ girÃ² senza vestitiÂ sul lungomare partenopeo, al comico toccherÃ anche questa voltaÂ inventarsi qualcosa. Ma quando accadrÃ ? Esattamente il giorno di ferragosto. Ad annunciarlo Ã¨ stato proprio Paolantoni in un video pubblicato sui social in queste ore. Tutto confermato, dunque, per il 15 di agosto, venerdÃ¬:Â "Devo tenere fede alla promessa fatta a Fabio Fazio".

Ma in cosa consiste questa promessa?Â "E' quella di passeggiare a Napoli, questa volta in pelliccia, con questo caldo, a ferragosto".Â Quindi aggiunge con una nota di pentimento:Â "Ma perchÃ© uno fa queste promesse? PerÃ² una volta che si promette che si fa? Bisogna mantenerle. DovrÃ² passeggiare per una strada di Napoli, pensavo al Vomero, a via Scarlatti, almeno sto vicino casa mia, cosÃ¬ posso correre subito a casa per fare una doccia. Intanto mi preparo, mi abituo, inizio a mettere un cappotto".

