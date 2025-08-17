Mutti: "Scudetto? Il Napoli parte favorito, ma occhio a queste due squadre!"

Le Interviste  
Mutti: Scudetto? Il Napoli parte favorito, ma occhio a queste due squadre!

“Milan-Bari sarà un test importante per entrambe. Il Milan ha cambiato guida tecnica e scelto un allenatore pragmatico e deciso sul piano del risultato, riuscirà a creare delle aspettative importanti e vedremo una squadra più concreta”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex allenatore del Bari, Bortolo Mutti.

La carta, ovviamente, dice Milan…
“È un test che confermerà il lavoro fatto in questo periodo di avvicinamento al campionato dove certi equilibri su cui hai lavorato devono consolidarsi. Il risultato conta ma queste partite servono a verificare le tracce di lavoro”.

Come vede la nuova Serie A?
“Occhio alla Roma di Gasperini, potrebbe essere la mina vagante. Ovviamente parte favorito il Napoli, ma Milan e Inter possono impensierire”.

Che mercato si aspetta?
“Quella di Lookman è una situazione paradossale, vedremo come finirà. Al Milan manca un finalizzatore che potrebbe essere Vlahovic: Allegri lo stima e vede in lui il giocatore ideale. E io pure”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top