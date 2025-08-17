Mutti: "Scudetto? Il Napoli parte favorito, ma occhio a queste due squadre!"

“Milan-Bari sarà un test importante per entrambe. Il Milan ha cambiato guida tecnica e scelto un allenatore pragmatico e deciso sul piano del risultato, riuscirà a creare delle aspettative importanti e vedremo una squadra più concreta”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex allenatore del Bari, Bortolo Mutti.

La carta, ovviamente, dice Milan…

“È un test che confermerà il lavoro fatto in questo periodo di avvicinamento al campionato dove certi equilibri su cui hai lavorato devono consolidarsi. Il risultato conta ma queste partite servono a verificare le tracce di lavoro”.

Come vede la nuova Serie A?

“Occhio alla Roma di Gasperini, potrebbe essere la mina vagante. Ovviamente parte favorito il Napoli, ma Milan e Inter possono impensierire”.

Che mercato si aspetta?

“Quella di Lookman è una situazione paradossale, vedremo come finirà. Al Milan manca un finalizzatore che potrebbe essere Vlahovic: Allegri lo stima e vede in lui il giocatore ideale. E io pure”.