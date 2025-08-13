Gazzetta - Elmas torna al Napoli gratis? Per il Lipsia sarebbe una sconfitta

Rassegna Stampa  
ElmasElmas

Arrivano aggiornamenti da La Gazzetta dello Sport sulla questione Elmas-Napoli. Il calciatore può lasciare il Lipsia per poco o niente dopo che soltanto un anno e mezzo fa fu venduto dal Napoli in Germania per 25 milioni di euro

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti da La Gazzetta dello Sport sulla questione Elmas-Napoli. Il calciatore può lasciare il Lipsia per poco o niente dopo che soltanto un anno e mezzo fa fu venduto dal Napoli in Germania per 25 milioni di euro:

Il primo gennaio del 2024, Elmas è andato in Bundesliga per la rispettabile cifra di 25 milioni: esperienza non esaltante e poi prestito al Torino. E ci stava. Ma adesso, riconsegnarlo al Napoli gratis, per il Lipsia sarebbe una sconfitta economica e tecnica e dunque, volendo, si può parlarne però senza avere la pretesa di ritrovarselo vestito d'azzurro quasi in amicizia, senza riconoscimento di danaro, diciamo d'una buona parte di quella incassata.

