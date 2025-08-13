Gazzetta - Lunedì visite mediche di Gutierrez, atteso anche Juanlu Sanchez che può arrivare presto

Il Napoli è pronto al doppio colpo spagnolo sulle fasce con Gutierrez e Juanlu Sanchez che possono vestire la maglia azzurra nelle prossime settimane, ci sono aggiornamenti da La Gazzetta dello Sport

Assalto Il mercato, si sa, è una telenovela a cielo aperto: quella di Miguel Gutierrez (24) è ai titoli di coda, o lo sarebbe perché conviene sbilanciarsi ma sino a un certo punto. L'affare con il Girona è come sempre ai dettagli, confinati nel carteggio che è partito: visite mediche che sembrano programmate per l'inizio della prossima settimana, forse già lunedì o martedì, quando poi il Napoli ripartirà da Castel Volturno.

Dove, se il Siviglia si accontenta, potrebbe arrivare presto anche Juanlu Sanchez (22 anni dopodomani), che si scorge all'orizzonte ma non nitidamente. Però, intanto, ondeggiando da una fascia all'altra,

