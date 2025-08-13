Calciomercato Napoli, Mediaset - Nome nuovo per l'ala sinistra: è un 2005 e gioca nell'Ajax!

Calciomercato Napoli - Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato per SportMediaset, fa il nome di Mika Godts per l'attacco azzurro:

"Il Napoli aveva effettuato un sondaggio per Godts già lo scorso aprile. Profilo che piace e non poco. Non il primo della lista ma sicuramente attenzionato".

Si tratta di un'ala sinistra belga di piede destro: Mika Godts è un classe 2005, di soli 20 anni. Può giocare anche da ala destra e da trequartista. Quest'anno ha già esordito in Eredivisie, in Ajax-Telstar del 10 agosto.