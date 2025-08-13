Gazzetta conferma CN24 - Il Napoli voleva Elmas già 6 mesi fa: ecco perché non arrivò

Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca un nuovo jolly e già sei mesi fa aveva puntanto sul ritorno di Elif Elmas, quando il giocatore ha poi lasciato il Lipsia in prestito per giocare con il Torino. Ora La Gazzetta dello Sport conferma CalcioNapoli24 e il retroscena sul calciatore che poteva approdare di nuovo in azzurro:

In realtà, Elmas è stata la tentazione di sei mesi fa, quando però non fu possibile provarci per mancanza di posti nella lista degli extracomunitari: gli scenari a volte cambiano, le riflessioni hanno ricondotto a lui ma l'ostacolo, è umano che sia così, è rappresentato dal Lipsia.