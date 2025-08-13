Gazzetta - Se salta Elmas il Napoli può coinvolgere un altro colpo last minute in attacco

E' alla ricerca di un nuovo attaccante il Napoli che pensa ora di andare a chiudere per il ritorno di Elif Elmas. Ma con il Lipsia che ancora non ha dato l'ok, intanto spuntano fuori altri nomi per il colpo last minute come riporta La Gazzetta dello Sport

Il Napoli pensa a Elmas e studia un tentativo per convincere il Lipsia: pure fuori dal campo si procede con finte e controfinte e nessuno si sottrae (ovviamente) a questo giochino. Che, nel last minute, se proprio i conti non dovessero tornare, finirebbe per coinvolgere anche Federico Chiesa. Of course.

