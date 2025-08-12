C'è un ballottaggio per Conte in vista di Sassuolo-Napoli
Conte
Il Napoli si prepara alla prima partita di campionato contro il Sassuolo e ora ci sono delle novità che arrivano proprio riguardo la scelta di Antonio Conte che dovrà schierare la sua prima formazione ufficiale. Non è ancora al top della forma Alessandro Buongiorno rientrato da poco e per questo che c'è un ballottaggio con un posto tra Juan Jesus e Beukema al fianco di Rrahmani.
